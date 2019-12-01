Presentará SeCultura Morelia, tres publicaciones durante la IV Feria del Libro 

Morelia, Michoacán; 24 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a las presentaciones editoriales de las publicaciones apoyadas en el último año y que formarán parte de la cuarta Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm).

Uno de los ejes de esta administración municipal en el campo de la cultura es promover la lectura, la creación literaria y abrir más espacios para las nuevas y nuevos escritores, así lo señaló la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, al extender esta invitación.

El 28 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Ágora Principal ubicada en la Plaza de Armas, se presentará el libro “Kinesiología Esencial” del español Antonio Iborra. En esta segunda edición del libro, promovida por SeCultura, el autor detalla cómo esta ciencia del movimiento sirve de apoyo para el diagnóstico y tratamiento de cualquier desequilibrio y explica cómo actuar para corregirlo eficazmente.

El primero de octubre, a las 19:00 horas, también en el Ágora Principal, se presentará la Colección de Plaquettes “Emergentes”, integrada por textos que trabajaron 13 narradores locales, quienes fueron alumnas y alumnos del Seminario de Escritura Creativa “Emergentes” que la dependencia municipal realizó este año de manera gratuita.

Cabe mencionar que esta misma colección se presentará también en la plaza principal de Sahuayo, el 29 de septiembre, a las 17:00 horas, como parte de la extensión de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia en esta localidad.

El 2 de octubre, a las 19:00 horas, igualmente en el Ágora Principal, será el turno del libro “Monstruas, Brujas y Feministas”, una colección de 66 textos realizados por autoras mujeres, la cual es resultado de la convocatoria literaria apoyada por SeCultura Morelia, en el marco del octavo “Festival de Arte para Todxs” del colectivo Contenedor de Arte A.C.

Chávez Alcaraz recordó que la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura “Palabras Navegantes”, se realizará del 26 de septiembre al 05 de octubre, en la Plaza de Armas de Morelia y contará con más de 190 actividades a lo largo de los 10 días de gran fiesta literaria. El programa completo se encuentra en: cultura.morelia.gob.mx