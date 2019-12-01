Presentará Bedolla informe regional en Uruapan; destacará inversión por 6 mil mdp

Presentará Bedolla informe regional en Uruapan; destacará inversión por 6 mil mdp
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 08:14:11
Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rendirá su informe regional de labores en Uruapan, donde destacará una inversión superior a los 6 mil millones de pesos que se han ejecutado en obras de gran relevancia como el teleférico, el paso superior vehicular de La Hielera, intervención de carreteras, calles e infraestructura en materia de salud. 

Ante la población de Uruapan, a las 11:00 horas, el mandatario estatal detallará el avance sobre el proceso que guardan diversas obras que el Gobierno de Michoacán ejecuta en la segunda ciudad más grande de la entidad para mejorar la calidad de vida de la población. 

Sin deuda pública, Ramírez Bedolla ha encabezado una serie de obras para Uruapan, las cuales han sido posibles por el manejo responsable y transparente de los recursos económicos del estado. 

Ramírez Bedolla explicará el proceso que se ha seguido para mejorar la movilidad de Uruapan, tras permanecer en el abandono por décadas y que hoy se encuentra en camino a la modernidad.

