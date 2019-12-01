Presenta Vicente Gómez Núñez informe de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil

Morelia, Michoacán; 26 de septiembre de 2025.- Con el compromiso de seguir trabajando desde el Congreso de Michoacán para fortalecer la operatividad de las instituciones y la estrategia estatal de seguridad, el diputado Presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, Vicente Gómez Núñez, entregó el Primer Informe de Actividades como responsable de esta Comisión.



Acompañado de los legisladores Juan Antonio Magaña de la Mora y Carlos Alejando Bautista Tafolla, el legislador por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, hizo entrega del documento que contiene las acciones realizadas por parte de esa Comisión, a la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini Torres.



El diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) indicó que, desde esta Comisión, se continuarán apoyando e impulsando acciones legislativas que permitan garantizar la seguridad a la población de Michoacán, para caminar hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar social.



En el primer año legislativo, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil atendió la ratificación de los Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública; así como, la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo para precisar la representación de este Poder Legislativo ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública.



Por primera vez en la historia de Michoacán, se incluyó un capítulo específico para el Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, para reconocer la labor de los bomberos al asegurar su respaldo jurídico e institucional, mejorar sus condiciones laborales, garantizar equipamiento adecuado y capacitación permanente, y formalizar su papel estratégico en la seguridad pública y la protección civil.



Aunado a lo anterior los diputados, integrantes de esta Comisión, acordaron otorgar un reconocimiento a las bomberas y bomberos estatales, para honrar la labor que desempeñan; y, en el marco del Día del Bombero, se les otorgó una medalla a estas personas que se desempeñan como valentía y compromiso en la atención de las emergencias.