Presenta GP del PAN su Primer Informe de Actividades Legislativas

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre del 2025.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), integrado por las y los diputados, Teresita de Jesús Herrera Maldonado, Ana Vanessa Caratachea Sánchez, Alfonso Janitzio Chávez Andrade y Antonio Salas Valencia, presentó y entregó su Primer Informe de Actividades Legislativas a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán.

En la recepción de dicho informe, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva, manifestó que la presentación de este informe, es un ejercicio de responsabilidad institucional, pues aseguró que, todo informe parlamentario más allá de la filiación partidista que lo sustenta, constituye un deber democrático.

“Este informe no solo tiene un valor interno en el Grupo Parlamentario del PAN, sino tiene un valor para la sociedad michoacana, porque la pluralidad en la que se encuentran hoy, nos genera que estas voces den garantías en las decisiones que tenemos y tomamos en el Congreso del Estado, por ello subrayo que la rendición de cuentas, fortalece a las instituciones, pero además consolidad le legitimidad de cada grupo parlamentario”, aseveró.

Por su parte la diputada Teresita de Jesús Herrara Maldonado, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, indicó que “la rendición de cuentas y entregar resultados es una de las principales responsabilidades como funcionarios públicos”.

La legisladora local, informó que, durante este primer año de trabajo en la 76 Legislatura, las y los diputados del PAN, han impulsado y defendido lo más valioso para el ser humano y la familia, además de que han respaldado acciones en favor de las mujeres, la niñez, la salud y la educación.

En su intervención, el diputado Alfonso Janitzio Chávez Andrade, señaló que durante este primer año, ha dedicado su trabajo legislativo a fortalecer la seguridad pública y el combate a la violencia en Michoacán, con iniciativas que buscan transparentar el actuar policial, dignificar la labor de las mujeres en corporaciones de seguridad y garantizar derechos para quienes han sido víctimas de violencia.

Por su parte, la diputada Vanessa Caratachea Sánchez, destacó que presentó más de 70

iniciativas en diversos temas: protección a sectores vulnerables como adultos mayores y jornaleros, derechos de la niñez y de las mujeres, atención a la comunidad migrante y familias migrantes, modernización del marco educativo, impulso a la cultura física y el deporte, defensa de los derechos laborales de los servidores públicos, seguridad y justicia con la tipificación de delitos graves, salud, medio ambiente y desarrollo económico, por subrayar algunos.

En su oportunidad, el diputado Antonio Salas Valencia, mencionó que durante este año de trabajo legislativo, presentó diversas iniciativas, las cuales buscan ampliar la protección de derechos, garantizar un entorno libre de violencia y ofrecer certeza jurídica a niñas, niños, adolescentes y usuarios del transporte público.

En la presentación de este informe, también estuvieron presentes, las y los diputados: Reyes Galindo Pedraza, Grecia Aguilar Mercado, Antonio Carreño Sosa, Ana Belinda Hurtado Marín y Adriana Campos Huirache.