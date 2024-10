Preocupante actuar de Policía Morelia contra estudiantes: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2024- La Fiscalía General de Michoacán debe investigar a los elementos de la Policía Morelia que detonaron armas de fuego contra estudiantes la madrugada de este domingo, emplazó la diputada Fabiola Alanís Sámano, quien urgió a revisar los mecanismos de derechos humanos con que opera dicha corporación.



En calidad de coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís condenó que la corporación capitalina se siga viendo involucrada en hechos que trastocan los derechos humanos de las y los morelianos, situaciones que, enfatizó, deben ser esclarecidas por parte de las autoridades de procuración de justicia correspondientes.



“Toda corporación policial que atente en contra de la ciudadanía debe ser investigada, los derechos humanos de las y los morelianos no pueden seguirse viendo vulnerados por quien, se supone, vela por su seguridad”, subrayó.



Bajo estos argumentos, remarcó la necesidad de que la Policía Morelia trasparente los exámenes de control y confianza aplicados a los elementos capitalinos, a fin de determinar si están o no en condiciones de operar. “No se trata de solo presumir que se tiene muchos policías, se trata de implementar una estrategia de seguridad que no vulnere los derechos humanos de las y los morelianos”, finalizó.