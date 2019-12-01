PRD Michoacán advierte que no apoyará la Reforma Electoral si no se modifica

PRD Michoacán advierte que no apoyará la Reforma Electoral si no se modifica
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 15:43:13
Morelia, Michoacán, a 6 de octubre del 2025.- El Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que si a la Reforma Electoral no se le hace ningún cambio y arriba a los Congresos locales, tal cual esta planeada no la acompañarían.

Octavio Ocampo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, señaló que el partido está preparando un foro nacional donde se analizarán a fondo los temas de la Reforma Electoral y se harán llegar una serie de planteamientos a la comisión encargada de su organización.

"Si la reforma llega tal cual se ha planteado a los congresos locales, en el caso de Michoacán y al resto de los partidos locales del PRD, no vamos a acompañar tal cual está. Vamos a dar la lucha ideológica e histórica para que se respeten las conquistas que hemos tenido en materia de democracia", puntualizó Ocampo.

El líder perredista también destacó la importancia de mantener la representación proporcional y de evitar la centralización de decisiones, especialmente en lo que respecta a los partidos locales, ya que esto podría afectar a los 56 partidos locales que existen en el país.

"Falta la discusión, y en Morena hay mucha gente de izquierda que viene de la lucha histórica. Seguramente, los planteamientos que nosotros hacemos, que son conquistas logradas por la izquierda, tendrán coincidencia. Estoy seguro de que muchos de ellos podrán sensibilizarse y ayudar a que no pase tal cual está anunciada", comentó en rueda de prensa.

Noventa Grados
