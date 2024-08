PRD busca ser un partido ambientalista y animalista: Minerva Bautista

Morelia, Michoacán, a 16 de agosto del 2024.- Entre los puntos que se plantea agregar al nuevo modelo del Partido de la Revolución Democrática, son temas relacionados en la defensa del medio ambiente y animalistas, señaló Minerva Bautista Gómez, regidora de Morelia y dirigente municipal del PRD.

Indicó que durante una reunión sostenida con Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Sol Azteca, se hablaron de los avances que se tienen de las mesas de trabajo ante el escenario de la pérdida del registro nacional del PRD, dijo es indispensable retomar los temas que le importan a la población.

"Necesitamos construir bajo otras perspectivas y ambientes, enk particular a mí me interesa que este partido necesita voltear a ver otras causas importantes y que a la gente le interesan como es el tema ambiental, agua y los animales y un partido realmente comprometido y no como los que se dicen animalistas o ecologistas y hacen todo lo contrario", expresó la regidora de Morelia.

En entrevista telefónica apuntó que sí se requiere de un cambio de dirigencia nacional, y recordó que son 14 los estados donde el PRD podrá mantener un partido local.

"Ya solo queda un recurso estatal ante ya lo dicho por el Tribunal Federal Electoral y ya solamente quedaba un recurso no lo ven como con gran posibilidad...una posibilidad nos decían es buscar un partido nacional con los 14 estados", comentó la perredista.