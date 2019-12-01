Posicionan a Reyes Galindo como uno de los mejores legisladores del PT en el país

Morelia, Michoacan, a 1 de octubre de 2025. - Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22 de Múgica y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, fue posicionado como uno de los mejores diputados locales del PT a nivel nacional.

Según la revista Congresistasmx, especializada en información de Congresos federales y estatales, Galindo Pedraza se coloca en el cuarto lugar en el país, como uno de los congresistas con mejor trayectoria política y trabajo legislativo dentro de la institución política a la que pertenece.

Con ello, el líder de la bancada del PT en el legislativo michoacano, destacó que le enorgullece y a su vez genera un mayor compromiso con la gente, tanto de su Distrito, como de todo Michoacán, para seguir esforzándose día a día por ser y servir mejor al pueblo.