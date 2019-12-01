Posicionan a Reyes Galindo como uno de los mejores legisladores del PT en el país

Posicionan a Reyes Galindo como uno de los mejores legisladores del PT en el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 15:03:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacan, a 1 de octubre de 2025. - Reyes Galindo Pedraza,  diputado local por el Distrito 22 de Múgica y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, fue posicionado como uno de los mejores diputados  locales del PT a nivel nacional.

Según la revista Congresistasmx, especializada en información de Congresos federales y estatales, Galindo Pedraza se coloca en el cuarto lugar en el país, como uno de los congresistas con mejor trayectoria política y trabajo legislativo dentro de la institución política a la que pertenece.

Con ello, el líder de la bancada del PT en el legislativo michoacano, destacó que le enorgullece y a su vez genera un mayor compromiso con la gente, tanto de su Distrito,  como de todo Michoacán, para seguir esforzándose día a día por ser y servir mejor al pueblo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tres hombres en ataque dentro de fraccionamiento en Culiacán
Pelea entre amigos por una mujer, deja un hombre sin vida en Tlaquepaque, Jalisco
En Acapulco caen cuatro presuntos miembros de célula criminal de Sinaloa
Alerta SSP Michoacán: Detectan fraudes en trámites de placas a través de redes sociales
Más información de la categoria
Buques israelíes rodean a flotilla Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza; activistas serán expulsados
Propiedades de 'Alito' Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción, asevera Sheinbaum
Lord Molécula va al rancho "La Chingada" para presumir su tesis de maestría a AMLO; no lo recibieron
Isaac del Toro, cuarto en el ranking mundial de ciclismo; nunca un mexicano había sido top 10
Comentarios