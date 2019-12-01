Por tirar basura fuera de horario y lugar establecido, sancionan a persona con trabajo comunitario en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Por tirar basura fuera de horario y lugar establecido, sancionan a persona con trabajo comunitario en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 09:54:02
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- Después de que una persona fuera descubierta tirando basura fuera del horario y del lugar establecido, el Juzgado Cívico de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Lázaro Cárdenas, le sancionó con la realización de trabajo comunitario.

De acuerdo a información de las direcciones de Servicios Públicos Municipales, Seguridad Pública Municipal y la Jefatura de Comunicación Social del H. Ayuntamiento, la persona fue sorprendida tirando basura poco antes de las 14:00 horas del jueves.

Cabe resaltar que debido a que fueron retirados los contenedores para basura de la zona centro, se abrieron dos rutas de recolección de basura, una es a las 06:00 horas y las segunda a las 16:00 horas.

El titular de Servicios Públicos Municipales, Marco Antonio Rodríguez Morón, indicó que buscando cambiar la imagen del primer cuadro de la ciudad, hay una campaña de información para la población, en la que resaltan la prohibición de tirar basura en las esquinas del centro, además de la sanciones a las que serán acreedores en caso de hacer caso omiso.

Asimismo, Rodríguez Morón, exhortó a los ciudadanos a que no saquen la basura antes de las horas establecidas en las que pasan los camiones recolectores.

 

 

Noventa Grados
