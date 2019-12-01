Por su vocación pacifista, México ha levantado la voz contra la injusticia internacional y el genocidio: Morón

Ciudad de México , a 24 de septiembre de 2025.- "Nuestra vocación por la Paz Mundial y la protección de los derechos humanos, nos ha llevado a levantar la voz desde organismos mundiales contra la injusticia internacional y el Genocidio, en la discusión de temas prioritarios como Palestina y Haití", aseveró el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco.

Ante el Pleno del Senado, el legislador expuso los principales logros en materia de política exterior que ha tenido el país bajo el primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre los que destacó el papel de la nación como líder político y económico en América Latina, así como su fortalecida presencia en organismos internacionales y su postura humanista, enfocada a la protección de los derechos humanos y a la paz mundial.

Raúl Morón, puso como ejemplo una serie de pronunciamientos por parte de México hechos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en donde no sólo demandó el cese a la guerra y a las invasiones injustificadas como la ocurrida por Israel en la Franja de Gaza, sino que, además, coauspició diversas resoluciones sobre desarme y no proliferación de armas nucleares.

Reconoció y celebró la política migratoria y defensa exterior que ha sostenido México frente a diversos países del mundo, especialmente con los Estados Unidos, demandando un trato digno y humanitario para las y los migrantes, a quienes se otorgó protección, asesoría legal y los servicios consulares necesarios.

"Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado una vez más, con hechos y una gobernanza socialmente responsable, que sin importar de que lado de frontera vivan nuestros connacionales, siempre han contado y seguirán contando con la protección y defensa del gobierno mexicano", afirmó.

El senador culminó su intervención al indicar que México cuenta ahora con una política exterior de dignidad y defensa de la soberanía nacional, libertad e independencia, así como una firme postura de no intervención y de resolución pacífica de los conflictos, de defensa absoluta de los derechos humanos, económicos y políticos, siempre en defensa de los intereses del pueblo.