Por primera vez en la historia, UMSNH presentará al equipo femenil de TDP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 19:00:12
Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025. - Por primera vez en la historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) con el respaldo de la rectora Yarabí Ávila González se presentará de manera oficial al equipo femenil de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), este miércoles 24 de septiembre. 

Un total de 34 alumnas de bachillerato y de diversas licenciaturas de la Máxima Casa de Estudios comenzarán esta aventura en la que buscarán llegar a lo más alto.

Con gran talento y alto nivel competitivo, las nicolaitas quedaron ubicadas en el Grupo 5 y comenzarán su andar en el campeonato el próximo 3 de octubre, cuando reciban a Lobos ULMX.

