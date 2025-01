Por iniciar discusión de reforma al Poder Judicial en Querétaro: Andrea Tovar

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2025.- Será en febrero cuando los legisladores que integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y la Comisión de Puntos Constitucionales discutan la iniciativa de reforma al Poder Judicial que presentó el Grupo Legislativo del Partido de Morena, afirmó Andrea Tovar Saavedra, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro.

“Este análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa comenzará a partir de febrero y en caso de no aprobarse antes del 15 de marzo nos tendríamos que ir hasta el 2027”.

Destacó que, para trabajar en lo que será la reforma más transcendente en los últimos años, también se tendrá que convocar a un foro o mesas de trabajo que involucren al Poder Judicial, a los colegios de abogados, a los litigantes y a la ciudadanía en general.

Aseguró que como parte de sus atribuciones decidió que la iniciativa de reforma que presentó el Partido de Morena se analice y discuta en comisiones unidas, es decir, tanto en el Comisión de Administración y Procuración de Justicia como en la de Puntos Constitucionales.

“Ahorita acabo de firmar el acuerdo por el que se van a instalar las comisiones unidas para que se pueda trabajar en este tema de la reforma al Poder Judicial; va a ser entre la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y la Comisión de Puntos Constitucionales, es un trabajo que harán todas y todos los legisladores porque todos pueden participar independientemente de que formen parte de estas comisiones”.

Refirió que en caso de que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ingrese su propuesta de reforma, esta tendrá que acumularse a la que presentaron los legisladores de la Cuarta Transformación y también se analizará en comisiones unidas.

“Se supone que el PAN iba a presentar su iniciativa por lo que también se tendrá que analizar en comisiones unidades; hay cosas que ya no están a discusión como el tema de la elección, pero el cuándo y el cómo lo tendremos que compaginar y los transitorios no dicen que si no reformamos antes del 15 de marzo nos tendríamos que ir al 2027”.

Reconoció que, desde un principio, debió irse a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero ya se rencausó este error y se va a trabajar en comisiones unidas.