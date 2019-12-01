Pone en marcha Gobierno de Morelos limpieza y desazolve de canales para prevenir inundaciones: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 18:37:12

Morelos, Michoacán, a 26 de junio del 2026.- A fin de reducir riesgos durante la presente temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Morelos, encabezado por el presidente Julio César Conejo Alejos, puso en marcha los trabajos de limpieza y desazolve de canales en distintos puntos del municipio.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte del compromiso de un Ayuntamiento con Causa y en Movimiento, que prioriza el mantenimiento preventivo de la infraestructura hidráulica para garantizar un mejor desalojo del agua pluvial y evitar afectaciones en zonas habitacionales, caminos y parcelas.

Los trabajos consisten en el retiro de lodo, basura, sedimentos y maleza acumulados en los canales, permitiendo restablecer el libre flujo del agua. Estas labores son fundamentales para prevenir taponamientos que pudieran provocar desbordamientos e inundaciones durante las lluvias.

Julio César Conejo Alejos señaló que el desazolve es una medida preventiva que contribuye a proteger la seguridad de la población, además de preservar en mejores condiciones la infraestructura hidráulica del municipio y disminuir riesgos para quienes viven o transitan cerca de estos cauces.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar evitando arrojar basura o desechos en canales, drenes y cuerpos de agua, ya que estas prácticas generan obstrucciones que incrementan la posibilidad de contingencias durante la temporada de precipitaciones.

El presidente municipal reiteró que su administración continuará realizando acciones de mantenimiento y prevención en todo el municipio, convencido de que el trabajo oportuno y coordinado permite ofrecer mayor seguridad, mejores servicios y un Morelos con seguridad y desarrollo.