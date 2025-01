Pocos ciudadanos quieren ser policías en Marcos Castellanos: edil

Morelia, Michoacán, a 2 de enero del 2025.- Los bajos salarios, y las condiciones de inseguridad que se viven en el país, son algunos de los factores que influyen para que pocos ciudadanos quieran ser policías en municipios como Marcos Castellanos, Michoacán, señaló Jorge Luis Anguiano, edil de dicha demarcación.

"Nadie quiere ser policía, para empezar no es como lo mejor pagado del mundo y en el pueblo hay otros oficios más rentables y menos peligrosos y no hay condiciones de seguridad en lo general en el país, como para ser los policías, no es lo más popular", expresó el alcalde de extracción panista.

En entrevista, apuntó que actualmente cuentan con 20 agentes locales de los cuales sólo están certificados 7, los demás continúan su proceso de acreditación.

"En realidad los procesos son complejos, el método ideal es que primero deberían estar certificados y después estar contratando formalmente... tendríamos que ajustar con el Secretariado los métodos y procesos, pero en la medida de lo posible hemos acreditado a nuestros elementos", indicó

Jorge Luis Anguiano quien aseguró que los índices delictivos han disminuido en Marcos Castellanos.

El edil agregó que con las finanzas que tienen programadas para el rubro de seguridad pública, sólo tendrían capacidad para contratar un máximo de 25 policías municipales.