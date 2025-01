Pide Luis Navarro a municipios michoacanos a ser prudentes con participaciones federales

Morelia, Michoacán, a 6 de enero del 2025.- El Secretario de Finanzas y Administración del estado, Luis Navarro García, hizo un llamado a los alcaldes michoacanos para que sean prudentes con el gasto de las participaciones federales, toda vez que en los primeros meses del año se entregan recursos adelantados y al final de año siempre hay ajustes.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de las arcas estatales enfatizó que es fundamental comprender este factor, el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que no haya problemas económicos al final del año.

“Es un consejo que le damos a los municipios para que luego no anden diciendo que hay recortes; (porque) recortes no hay, hay ajustes presupuestales durante el año y en estos primeros meses siempre la Secretaría de Hacienda manda más recursos, entonces cuando llegan más recursos no levantan la voz para quejarse, (pero) la alzan cuando vienen los reajustes”.

De esta manera, Luis Navarro pidió que no gasten más de lo que se tiene proyectado durante 2025, así como pagar y ahorrar a lo largo del año, pues por ahora la mayoría están en una buena situación en cuanto a adeudos con el SAT y el ISR gracias al apoyo del estado.

“Nosotros como Gobierno del Estado les damos un adelanto de participaciones, que es como si fuera un crédito directo de nuestro recurso, con recursos propios del Estado y eso les ayuda a poder solventar esos pagos que les generan intereses y que es una carga financiera más fuerte”, expuso Navarro García.