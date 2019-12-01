PC Michoacán realiza labores de seguimiento y atención en Coahuayana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 19:23:19

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil se encuentra en el municipio de Coahuayana para dar seguimiento a las afectaciones tras el suceso registrado en las inmediaciones de la Comandancia de la Policía Comunitaria.

Por instrucciones del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, se conformó un equipo multidisciplinario integrado por inspectores de Protección Civil Estatal, ingenieros de la Presidencia Municipal de Coahuayana y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, con el fin de evaluar posibles afectaciones y descartar riesgos en la zona.

Como parte de estas labores, se realizaron inspecciones técnicas en los planteles educativos ubicados dentro del perímetro afectado: Centro de Atención Múltiple (CAM), Jardín de Niños Jonas Salk, Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.

Derivado de esta revisión, se confirmó que ninguna de las escuelas presenta daños estructurales que comprometan la estabilidad de los inmuebles o representen riesgo para personal docente y alumnado.

Las afectaciones identificadas corresponden únicamente a daños no estructurales, como rotura de cristales, deformaciones en marcos de aluminio y afectaciones menores en puertas y ventanas, consideradas de carácter superficial y de reparación sencilla.

La Coordinación Estatal de Protección Civil continuará trabajando de manera conjunta con autoridades municipales para la integración de dictámenes técnicos, supervisión de reparaciones y verificación de condiciones seguras que permitan el retorno ordenado a las actividades escolares.