Participa Mauricio Kuri en El Gran Bajío Members Meeting 2024

Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2024.- Querétaro es punta de lanza en políticas sostenibles, energías limpias y manejo eficiente de recursos, condiciones que garantizan un desarrollo equilibrado, señaló el gobernador, Mauricio Kuri González, al participar en “El Gran Bajío Members Meeting 2024”, evento empresarial que reúne a líderes nacionales e internacionales para intercambiar experiencias y conocimientos, con el fin de generar oportunidades de negocios y la proyección mundial.

El titular del Poder Ejecutivo estatal participó en un conversatorio con el vicepresidente y cofundador de El Gran Bajío, Marcelo López Sánchez, con quien dialogó sobre las fortalezas de México y Querétaro, los retos ante la coyuntura política nacional e internacional, los proyectos en materia de agua y energía de la entidad, así como la sostenibilidad.

“Pero se los digo, no hay mejor lugar para invertir que México, no existe un mejor lugar para invertir que México, con todo lo que tenemos. Y no existe un mejor lugar para invertir en México que Querétaro, y se los digo con toda la convicción del mundo”, apuntó.

Kuri González afirmó que el mensaje de Querétaro hacia el exterior es de seguridad, estabilidad jurídica y Estado de Derecho; en este marco, hizo un exhorto a ser ciudadanas y ciudadanos exigentes, así como son los clientes con las empresas, pues esto, dijo, detonará las oportunidades en el país.

El Gobernador destacó a Querétaro como un estado abierto a la inversión, colaborativo con el gobierno federal y el sector empresarial, así como un referente nacional en desarrollo económico sostenible, con ecosistemas productivos que integran innovación, clústeres industriales, infraestructura avanzada y responsabilidad social.

“De corazón les digo: nada va a detener a México, es el mejor momento de invertir en México y hay muchos sectores en los que va a haber mucho crecimiento, ustedes lo saben, la parte tecnológica; estado que no le apuesta a la parte tecnológica, innovación y desarrollo, estaría totalmente condenando a la esclavitud, a la explotación, a la indiferencia (…) entonces de verdad, yo les digo, vénganse a Querétaro”, puntualizó.

Marcelo López reconoció el trabajo de la administración estatal en materia económica y subrayó acciones como la creación de la Agencia de Energía y las inversiones relacionadas con Centros de Datos, los cuales, dijo, se perfilan como el futuro de la economía mundial.

En su mensaje, el presidente de El Gran Bajío, Julio Di – Bella Roldán, agradeció el apoyo del Gobierno de Querétaro al sector empresarial y se dijo gustoso de presidir la cuarta edición del evento, a fin de impulsar a los estados de la región.

Asimismo, comentó que a 36 meses de la creación de la agencia se han realizado más de 370 reuniones de alto nivel, se han visitado cuatro continentes y se ha consolidado como un interlocutor calificado en una comunidad que representa 700 empresas, 900 empresarios, mil 250 emprendedores y una comunidad digital de siete mil 500 aliados, interactuando diariamente.

Cabe destacar que esta edición del evento, que se lleva a cabo en el Club de Industriales de Querétaro, incluye ponencias y pláticas con personalidades como Josefina Vázquez Mota; el exsecretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría; así como gobernadores y exgobernadores de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.