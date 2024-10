Para ser escuchados, comuneros de La Mira, Lázaro Cárdenas, Amagan con bloquear vialidad a ArcelorMittal

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 5 de octubre de 2024.- Un grupo de pobladores de la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, llevaron acabo una reunión en Sala de Cabildo con representantes de la empresa trasnacional ArcelorMittal, donde señalaron que si continúa el incumplimiento de compromisos de la corporación, cerrarán accesos a la mina.



El conflicto se originó hace un año y al parecer, la empresa no ha cumplido los acuerdos pactados con la comunidad, que en concreto fue la construcción de un camino alterno al río.



Y es que los inconformes afirman que el acceso al polígono ha sido limitado a los colaboradores, contratistas y personal autorizado de la empresa, por lo cual habitantes de esta población se manifestaron para exigir el libre acceso al río.



Sin embargo, la empresa argumenta que no se debe abrir otro camino porque es riesgoso que el público transite por la zona mientras realizan operaciones. En todo caso, la empresa hizo un llamado a las autoridades municipales para que estas determinaran cuál sería la vialidad ideal para construir otra vialidad, cosa que no se ha hecho.



Por ello, en una reunión en la Sala de Cabildo los pobladores de La Mira, dejaron sobre la mesa la amenaza de volver a bloquear el acceso del personal de la empresa a la mina.