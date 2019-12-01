Para dar continuidad a una justicia eficiente y profesional, se designan personas juzgadoras provisionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 09:14:53
Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2025.- Con el propósito de fortalecer la impartición de justicia y asegurar la continuidad en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) realizó la designación de juezas y jueces provisionales en espacios que quedaron libres con motivo, en algunos casos, porque la persona titular resultó electa en algún otro cargo durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial.

En la que fue la Cuarta Sesión Ordinaria de dicho órgano jurisdiccional, el magistrado presidente Hugo Alberto Gama Coria tomó la protesta correspondiente a Bibiana Saucedo Espinal, como titular de Juzgado Noveno Oral Familiar de Morelia; a Raúl Pulido Torres, como titular de Juzgado Sexto Oral Familiar de Morelia; y a Armando Dorantes Ortega como titular del Juzgado Mixto de La Piedad.

Asimismo, como jueces de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, de la región Uruapan a Francisco Santoyo Aburto y Miguel Ángel Cervantes Molina, y de la región de Morelia, a José Arturo Huerta Corona; y como juez de ejecución de sanciones penales a Margarito Rosales Garibay.

Lo anterior, en presencia de las magistradas y los magistrados que integran el STJE y con base en el artículo 10, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán, que establece que es competencia del Pleno las suplencias con motivo de vacantes de personas juzgadoras, en casos excepcionales.

Con estas designaciones, el Poder Judicial de Michoacán garantiza la continuidad en la atención de los asuntos jurisdiccionales y refrenda su compromiso con una justicia profesional, cercana y oportuna, asegurando que las transiciones administrativas no afecten el derecho de la ciudadanía a recibir un servicio judicial eficiente y conforme a la ley.

