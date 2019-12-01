Paola Delgadillo presenta actividades de la campaña ‘Prevenir es vivir’ contra el cáncer de mama

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.– La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, presentó en rueda de prensa el programa de actividades de la campaña “Prevenir es Vivir”, un mes dedicado a la prevención y acompañamiento frente al cáncer de mama; con ello refrendó el compromiso de la institución con la salud de las mujeres y con la construcción de una comunidad solidaria.

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, respalda estas acciones como parte de su compromiso con la salud de las familias. En Morelia se registran alrededor de 150 nuevos casos anuales de cáncer de mama, y la prevención es la herramienta más efectiva para cambiar la historia de esta enfermedad.

En su intervención, Paola Delgadillo subrayó que ninguna mujer debe enfrentar sola este proceso. “Estamos aquí para tender la mano, acercar mastografías, prótesis y orientación, porque cada paso hacia la prevención es un paso hacia la vida”, destacó.

El director general del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, recordó que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en México, con más de 8 mil defunciones anuales. A nivel local, la mayoría de los diagnósticos se da en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de supervivencia. Detectarlo temprano eleva la probabilidad de superarlo a más del 90%, frente al 40% en fases avanzadas.

El calendario de octubre rosa incluye la entrega gratuita de vales de mastografía, charlas semanales “Un día por tu salud”, conferencias, talleres infantiles en Plaza de Armas y una rodada nocturna en colaboración con Bicivilízate AC, entre otras.

La actividad emblemática será la Segunda Carrera Atlética “Pinktate de Rosa”, el domingo 19 de octubre a las 8:30 horas, con salida en Catedral de Morelia y recorridos de 3 y 5 kilómetros. El donativo es de $350 pesos para adultos y $250 para niñas y niños, y lo recaudado se destinará a apoyar con prótesis mamarias externas y mangas oncológicas a mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas centrales del DIF Morelia, en Vicente Barroso de La Escayola #135, Colonia La Estrella (entre avenida Solidaridad e Iretiticateme), así como en el Centro Administrativo Morelia (CAM). Para más información, se pueden comunicar al 443 113 4000.

Con estas acciones, el DIF Morelia reitera que prevenir es vivir y que el cáncer de mama puede enfrentarse mejor con detección temprana, solidaridad y acompañamiento. La invitación está abierta a todas las familias para sumarse y hacer de octubre un mes de vida y esperanza.