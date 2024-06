PAN solo obtuvo 15 alcaldías en Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 8 de junio del 2024.- En Michoacán fueron un total de 15 presidencias municipales las que el Partido Acción Nacional ganó como resultado del reciente proceso electoral señaló Javier Estrada Cárdenas, secretario general del PAN.

Informó que entre las alcaldías que ganaron se encuentran, Quiroga, Tangacícuaro, Churintzio y donde son actualmente gobierno y perdieron son , Los Reyes, Tanhuato , Ario de Rosales y Taretan.

Ante la posibilidad de impugnar los resultados de algún municipio, indicó que no existen las condiciones de seguridad para los procedimientos, y prefirió no dar mayores detalles.

"Las condiciones de seguridad no nos permiten entrar en el tema de impugnación.. sería si acaso una, pero no más... quisiéramos ser un poco reservados en ese tema y entrar en diálogo con los actores políticos municipales y de manera en conjunto tomar la decisión", comentó el ex diputado local.

Estrada Cárdenas reconoció que deben ser autocríticos como partido y valorar los resultados obtenidos ya que solo contarán con un máximo de cuatro diputados locales ante el Congreso del Estado.

También comentó que el margen de operación económica del albiazul es limitada ya que la anterior dirigencia les heredó diversas deudas.