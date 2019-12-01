PAN sin intenciones de ir con el PRI en elecciones del 2027, dicen en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 14:18:31
Querétaro, Querétaro, 26 de septiembre del 2025.- Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro, tiene que cuidar al Poder Legislativo y las alianzas que ha tejido al interior, pero la postura del Comité Directivo Estatal del PAN sigue siendo la misma de no ir, en 2027, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó Martín Arango García, dirigente estatal del PAN.

“Memo Vega representa sólo un voto dentro del Consejo y de la Comisión Permanente ese será el espacio que, si el considera que debe haber una alianza, él cuenta con su voto y su voz dentro del consejo para poder ejercerla en su momento”.

Enfatizó que sigue creyendo que al PAN le perjudicó ir en alianza con el PRI en las elecciones pasadas por lo que para el 2027 no irían con ellos por corruptos.

“Si, hay una estela de corrupción terrible que no podemos arrastras nosotros y me parece que en gran medida hay sumas que restan y en las elecciones no es una aritmética perfecta, el desprestigio que hoy carga el PRI es algo que nos tocó cargar en las elecciones pasadas y que los ciudadanos se inconformaron”.

Aclaró que esta petición de no ir en alianza con el PRI es una solicitud de la ciudadanía y no de los militantes.

Cuestionado sobre con qué pretenden ganar en los próximos comicios electorales, Arango García aseguró que con la fuerza de la ciudadanía.

“Los ciudadanos son los que votan por el PAN y tenemos que escucharlos y si los ciudadanos quieren que el PAN no se alíe con el PRI no lo vamos a hacer, no lo podemos permitir”. 

Aclaró que la decisión de ir o no en alianza con el PRI u otro instituto político se tomará hasta el próximo año dentro del proceso electoral.

“Recordemos que el proceso electoral inicia el próximo año y se tomarán en el seno del Consejo Estatal y la Comisión Permanente”.

Refirió que su compañero de partido, Vega Guerrero hizo estas declaraciones de ir en alianza con el PRI porque la labor encomendada por el partido es cuidar las alianzas al interior del Congreso Local.

“Él emite estas declaraciones para cuidar las alianzas que tiene en el Congreso local”.

