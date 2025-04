PAN Querétaro revisará si hay ilegalidad en pintas proselitistas

Querétaro, Querétaro, a 15 de abril de 2025.- Se revisará si existe alguna infracción a la legislación electoral por las pintas en muros que han aparecido en distintos puntos de Querétaro, como la barda perimetral de Balaustradas, presuntamente dirigidas a Marco del Prete Tercero y Agustín Dorantes Lámbarri, afirmó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).



“Nosotros no somos un tribunal para establecer sanciones. Para eso hay ámbitos de competencia y existe un tribunal electoral en el estado y a nivel federal”.



Esto, luego de que tanto el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero así como el senador Agustín Dorantes Lámbarri han sido mencionados en diversas ocasiones como posibles precandidatos de Acción Nacional a la gubernatura del estado en 2027.



Arango García deslindó a su partido de las bardas con nombres como “Marco” y “Agustín” que han aparecido en distintos puntos del estado, y rechazó que puedan atribuirse de manera automática a Acción Nacional.



“Yo no puedo reconocer eso, yo no puedo reconocer”, declaró Arango García, ante los señalamientos sobre posibles actos anticipados de campaña ligados a miembros de su partido. Aseguró que los responsables deben ser identificados por las autoridades competentes, no por los partidos”.

Recordó que fue Morena quien sentó las bases de lo que hoy se considera legal en materia de propaganda anticipada.



“Las reglas del juego las puso Morena. Ellos utilizaron por tres años las bardas de Claudia, de Marcelo, de Adán Augusto. Lo vimos en espectaculares, portadas de revistas (…) Nosotros impugnamos todas esas cosas y los tribunales decidieron que no existía una vinculación directa”.

Agregó que, bajo esos criterios, los tribunales no sancionaron a Morena, lo cual marcó precedentes legales que hoy siguen vigentes. “Entonces que no se vengan a quejar de lo que ellos mismos crearon”.