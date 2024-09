PAN Michoacán es una oposición responsable y no respalda ningún tipo de entreguismo al oficialismo

Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre del 2024.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), reitera que continúa como una oposición responsable ante el oficialismo y no respalda ningún tipo de entreguismo político a quien hoy gobierna Michoacán.



Cuquita Cabrera Hermosillo, Presidenta Estatal del PAN, llamo a las y los integrantes del Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado a actuar en congruencia con la doctrina, los reglamentos y estatutos del partido, el cual continuará como la voz de las y los michoacanos que padecen las consecuencias de los malos gobiernos de Morena y sus aliados.



“En Michoacán no hay nada que aplaudir, y mucho menos que celebrar. Hoy seguimos con un sistema de salud destruido que ha provocado la muerte de niños con cáncer, por falta de medicamentos; la educación es de mala calidad y no se cumple el calendario escolar; diariamente nos enfrentamos a la inseguridad en todo el estado; no hay inversiones y los conflictos sociales no se han resuelto”, precisó Cabrera Hermosillo.



Javier Estrada Cárdenas, Secretario General del CDE del PAN, dejó en claro que Acción Nacional no será un satélite del oficialismo, por lo que este partido, en plena congruencia con sus miles de militantes, está en contra del despilfarro de recursos públicos que representó el Tercer Informe de Gobierno Estatal.



“En clara congruencia con nuestra militancia, así como con las y los michoacanos que han confiado en Acción Nacional, este partido continúa como una oposición responsable, firme y decidida en contra del oficialismo, que hoy ha derrochado recursos en un Informe de Gobierno que dista mucho de la realidad que se vive en Michoacán”, señaló.