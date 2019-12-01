PAN, el único partido con soluciones reales a los problemas de Michoacán y de México: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 18:09:24

Morelia, Michoacán, a 26 de junio del 2026.- Acción Nacional es el único partido que cuenta con verdaderas soluciones a los graves problemas que enfrenta Michoacán y el país, aseguró Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

El Jefe Estatal de Acción Nacional explicó que este partido cuenta con 111 soluciones a los problemas que día a día aquejan a los ciudadanos, en materias de seguridad, salud, educación, economía, democracia, familia, medio ambiente, transparencia y ámbito internacional.

“Hoy, la mayoría de michoacanos y mexicanos enfrentan la cruda realidad de sentirse abandonados por los gobiernos del Cártel de Morena, por lo que Acción Nacional es la única esperanza para que el estado y el país retomen el rumbo hacia un desarrollo integral, que permita el bien común de todas y todos”, afirmó.

Quintana Martínez señaló que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN presentó las 111 soluciones a los grandes problemas que enfrenta México, retomando políticas públicas que fueron un éxito en los gobiernos que encabezaron los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Que el Cártel de Morena no mienta. Los mejores gobiernos que ha tenido México han sido los de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes aparte de darle un rumbo a México hacia el desarrollo, dieron muestra de la fortaleza del Estado Mexicano contra la delincuencia. Hoy, la delincuencia es cómplice del Cártel de Morena”, advirtió Carlos Quintana.

El Presidente Estatal del PAN precisó que Michoacán será gobernado por Acción Nacional en el 2027, por lo que el estado será una entidad próspera y con un gran futuro, como lo son Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Chihuahua.

“Los mejores gobiernos son de Acción Nacional y queda demostrado con las administraciones estatales en Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes; así como municipios como Morelia donde gobierna el PAN”, dejó en claro Quintana Martínez.