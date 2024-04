Paloma Arce se registra como candidata en el municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 07 de abril de 2024.- Acompañada de la dirigenta estatal del Partido Querétaro Seguro, Concepción Herrera Martínez, la tarde de este domingo Paloma Arce Islas se registró como abanderara a la presidencia municipal por ese instituto político.

Destacó que como su nombre lo dice, habrá de centrar sus propuestas, una vez que inicien las campañas, a proyectos enfocados a la seguridad de las personas.

“El nombre del partido lo dice, iríamos por lo seguro en todos los ámbitos, en servicios, seguridad, patrimonio en todos lo que se necesite para el municipio; trabajaremos y estaremos apostando por eso además, me siento contenta respaldada porque el tema de las mujeres, ha sido importante para este partido y me siento acompañada de grandes compañeras y compañeros que hoy están conmigo a quienes agradezco porque es un gran proyecto en donde no solo hay servidores públicos, sino ciudadano interesados en que haya un cambio un real en Querétaro”.

Reconoció que por la forma en que salió del Partido de Morena, habrá ataques y descalificaciones hacia su persona por lo que pidió respeto a sus adversarios políticos.

“A los otros candidatos les pido respeto, yo siempre he respetado a todas y todo, sé que habrá una guerra sucia en mi contra, pero yo siempre me dirigiré con respeto, dignidad dentro de una campaña donde haya propuestas y no ataques con otras personas”.

Arce Islas se dijo contenta por el respaldo que le dio la militancia de este instituto político quien le apuesta al trabajo de las mujeres.