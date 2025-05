Pablo Alarcón, buen perfil para combatir delincuencia en Morelia: Memo Valencia 

Morelia, Michoacán, a 16 de mayo del 2025.- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, brindó un voto de confianza a Pablo Alarcón Olmedo, encargado del despacho de la Comisión de Seguridad Municipal Morelia, pero pide cambio de estrategia en el combate a delitos.

"Pues a mí se me hace un buen perfil, no lo conozco mucho, pero sé de su formación policial es un policía de carrera, conoce la institución pues. Yo creo que no es un mal perfil, sin duda el reto que implica la seguridad de morelia es mayúsculo se ocupará más que formación, energía y vocación", comentó en entrevista telefónica en la que también destacó que la capital michoacana atraviesa por un tema complicado de inseguridad.

Valencia Reyes le aconsejó a Alarcón Olmedo, dejarse ayudar y no ver como enemigos a las organizaciones ciudadanas como Revolución Social.

"Yo creo que la policía no puede estar al mando de un ciudadano, tiene que ser alguien con vocación y formación policial... Que se deje ayudar, que escuche a la sociedad, que escuche a las organizaciones ciudadanas como Revolución Social, no son sus enemigos pues, que no haga lo que hizo este señor Cussi, pues, no son sus enemigos, que vea a los ciudadanos como aliados", manifestó el legislador priísta.

La tarde de este viernes, el gobierno municipal de Morelia confirmó la renuncia de Alejandro González Cussi, quien se desempeñaba como Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana.