Oposición cuestiona a Hacienda por irregularidades en caso de huachicol fiscal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 19:32:38
Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2025. - Edgar Amador, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue emplazado hoy a “dar la cara” y responder sobre el huachicol fiscal, que se ha convertido en el “crimen a la nación” más grande, superior incluso a la Estafa Maestra, aseguran políticos de oposición.

"¿Dónde está su voz? Cada día que Hacienda guarda silencio, se siguen robando millones de pesos de huachicol fiscal; hablamos nada más y nada menos de 550 mil millones de pesos perdidos", acusó el diputado panista Guillermo Anaya Llamas.

Huachicol y endeudamiento centraron hoy las preocupaciones de la oposición durante dos comparecencias de Amador Zamora, la primera para analizar el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el rubro económico, y la segunda para exponer el Paquete Económico propuesto para 2026.

Se trata de “un fraude histórico monumental”, dijo el panista Ricardo Niño de Rivera Vela, quien deslindó al funcionario de responsabilidad, pues apenas lleva meses en el cargo.

“Ahorita, y repito, según cifras de ustedes, de este gobierno, estamos hablando de 600 mil millones. Es que no es comparable, este es el fraude de la historia de este país. Y Claudia Sheinbaum nos está diciendo que el fraude lo hicieron altos funcionarios del gobierno de López Obrador”, abundó el político de oposición.

