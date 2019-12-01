Ooapas rehabilita infraestructura sanitaria en la zona poniente de la Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:30:22

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.– El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a la ciudadanía que el Departamento de Alcantarillado lleva a cabo la sustitución de tubería sanitaria, a la altura del fraccionamiento Lomas del Pedregal, la cual sufrió afectaciones por el arrastre de material, provocado por los escurrimientos pluviales recientes.

Personal de la paramunicipal se encuentra trabajando en la rehabilitación de la infraestructura, donde se sustituirán aproximadamente 8 metros de tubería de 18 pulgadas de diámetro, correspondiente al colector sanitario que corre desde la avenida Madero, hasta la Avenida Cointzio.

Se prevé que los trabajos concluyan este mismo día, garantizando el correcto funcionamiento de la tubería, en beneficio de las colonias que se encuentran en las inmediaciones, como la colonia Ignacio Allende.

De esta forma, el Ooapas reitera que todas sus áreas trabajan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, dando atención oportuna en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.