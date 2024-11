Nunca más violencia política a las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2024.-En el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la diputada local Brissa Arroyo, fijó un posicionamiento en el Congreso del Estado, para convocar a las mujeres a romper el silencio, que sepan identificar y denunciar conductas que pueden constituir actos de violencia.

La diputada local -integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD)-, hizo una relatoría de los avances jurídicos y de políticas públicas en favor de las mujeres, sin embargo, -dijo-, hay grandes pendientes que nos deben preocupar como los feminicidios, la trata de niñas y adolescentes, los delitos sexuales.

“¿Cómo nos explicamos que diariamente son asesinadas 10 mujeres en el país?”, cuestionó la diputada, al señalar que de acuerdo con las asociaciones civiles y feministas dicha cifra podría ser mayor y que la tasa de impunidad es del 95 por ciento.

Al aterrizar el posicionamiento en la violencia política por razón de género, Brissa Arroyo sostuvo que persisten conductas que afectan el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

“Dentro de los partidos políticos también se vive violencia, son infinidad de adjetivos, palabras y acciones que pretenden deslegitimar el liderazgo de las mujeres”, sostuvo la “Hija del Sol”.

Citó que el caso de la anulación de elección de Irimbo es un precedente en la entidad y es la tercera en el país por razón de género, “y parece increíble que se cuestione la veracidad de actos de violencia aun cuando las instancias jurisdiccionales determinaron anular la elección al acreditarse violencia política por razón de género”.

La diputada local lanzó un llamado a normalizar la participación de las mujeres en espacios de la toma de decisiones, pero también a romper con los cacicazgos y actitudes machistas que prevalecen en los partidos políticos.

Los partidos políticos son violentos con jerarcas que se justifican con decir que “no hay mujeres que quieran participar”, o “ella no sabe, la están poniendo”, ejemplificó.

Por eso, desde esta tribuna decimos, “no más caciques en los partidos políticos”, no más caciques que piensan que pueden seguir comprando el silencio de las mujeres en las estructuras del poder.

Defender nuestros derechos y espacios que nos corresponden no es berrinche, no es capricho y nuestra participación no es una cuota, es un acto de justicia por la dignidad, porque las mujeres tampoco somos objeto para revanchas personales entre lobos insaciables que con máscaras de cordero y estrategias perversas pretenden mantenerse en el poder.

La “Hija del Sol”, reiteró que por convicción y leal a su formación es y será la voz de las mujeres en la 76 Legislatura local.