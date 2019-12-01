Noroña reporta robo a su casa en Tepoztlán; califica hecho de "grave y extrañísimo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 10:45:04
Tepoztlán, Morelos, a 24 de septiembre 2025.- El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció que entraron a robar a su casa ubicada en Tepoztlán, Morelos y calificó el hecho como "grave y extrañísimo".

A través de redes sociales, el legislador federal comentó  que al regresar a su domicilio se dio cuenta de que alguien había entrado a su hogar a robar algunas de sus pertenencias.

Asimismo, el ex aspirante presidencial comentó que su pareja, Emma Ocampo, se encuentra bien, pero no especificó si ella estaba en la casa en el momento del atraco.

Además, Fernández Noroña publicó una foto que deja ver las placas de un automóvil blanco, el cual, señaló, "estuvo por la casa de Tepoztlán".

En ese sentido, el senador indicó que las placas no tienen registro en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

