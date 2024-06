Normal, caída del peso ante el dólar: Sector empresarial

Querétaro, Querétaro, 5 de junio 2024.- Integrantes de la Iniciativa Privada (IP) en la entidad consideraron que la caída del peso ante el dólar es normal y forma parte de los acomodos que se están dando en el país tras el proceso electoral del 2 de junio.



Esaú Magallanes Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Querétaro pidió a los empresarios no alarmarse tanto por esta situación pues tampoco es que haya subido mucho.

“Yo les diría que no se alarmen, no ha subido mucho; los exportadores estaban sufriendo y esta caída del peso es algo que está cambiando por muchos factores y no solo por el tema de las elecciones”.



El peso mexicano cotiza hoy miércoles 5 de junio en 17.52 por dólar, recuperándose de las últimas dos sesiones, en donde perdió 5.5 por ciento, después de los resultados electorales del domingo.



Magallanes Alonso reconoció que son factores macroeconómicos los que contribuyen a la caída del peso. “Entonces no hay que alarmarse, además a mucha gente les está favoreciendo el cambio en este momento”.



Respecto a la autonomía del Banco de México, Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro, reiteró que es un patrimonio de los mexicanos que garantiza la estabilidad de los precios y que la independencia de la política monetaria provee certidumbre a los mercados.



“En la Confederación identificamos que no existe un modelo de desarrollo social y de abatimiento de las desigualdades que sea sostenible sin crecimiento económico, además no se puede lograr un crecimiento económico elevado y sostenible sin la participación de la inversión privada”.



Lorena Muñoz Altamira, presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro consideró que es normal esta caída pues sucede cada vez que hay elecciones presidenciales en el país.



“Es normal que cada vez que se renueva la presidencia esto suceda y por eso es importante poner atención en los discursos de victoria de los candidatos virtuales electos porque mucho de lo que viene en este mensaje son líneas que se deben dirigir hacia los presidentes de otras naciones, particularmente Estados Unidos y Canadá que son quienes han reaccionado respecto a este proceso electoral”.