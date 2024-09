No tenemos derecho de fallarle al pueblo: JC Barragán 

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2024.- Con el firme compromiso de cumplir con los principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, rindió protesta en la 76 Legislatura del Congreso del Estado.

Barragán, además fue designado por mayoría de las diputadas y diputados como vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por lo que convocó a trabajar para sacar adelante la agenda legislativa de la Cuarta Transformación.

“La política es un oficio, no tenemos derecho a fallarle al pueblo, pues la política no es un instrumento para hacerse rico, la política significa actuar con prudencia, tener el corazón caliente, pero la cabeza fría”, mencionó.

Finalmente, dijo, que continuará trabajando en el territorio, pues las reformas que proponga serán las demandas de la gente.