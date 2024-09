"No soy machista", declara diputado que aseguró que es microviolencia no preparar desayuno a maridos

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 10 de septiembre 2024.- El diputado local de Tamaulipas por Morena, Marte Alejandro Ruiz Rivera, aseguró que no es machista, luego de que declaró que si la mujer “no le hace lonche” al hombre o si no quiere tener relaciones se puede considerar como una micro situación de violencia.

“En la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace lonche, también se puede decir que es una micro situación de violencia. Si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y que no quiere tener una relación sexual, también es una microviolencia”, comentó el legislador tamaulipeco a medios de comunicación.

Por lo anterior, en entrevista para el medio EL UNIVERSAL, Ruiz Rivera dijo lo siguientes sobre el tema de la igualdad:

“No soy machista. No busco dañar a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ni denigrarlas. Yo estoy haciendo un comparativo de la situación de violencia que se vive contra muchos hombres y que se puede utilizar este tipo de expresiones para dañarlos psicológicamente y afectivamente”.

Asimismo, el morenista afirmó que “un hombre, y todos lo sabemos, que su fortaleza es cuando lo aman, cuando lo quieren, cuando lo tratan bien, cuando son mujeres que comparten espacio en la intimidad y en los alimentos, pero cuando buscan dañar a un hombre de esa manera, no compartiendo los alimentos, no compartiendo una noche de amor, no una cuestión sexual meramente, entonces lo dañan psicológicamente y emocionalmente”.

Además, ante el cuestionamiento “En qué consiste su lucha por la igualdad”, el legislador contestó:

“En el artículo 4 constitucional establece que el hombre y la mujer ante la Ley son iguales, pero hoy estamos viendo una serie de situaciones que el hombre no tiene la misma igualdad que la mujer”.