No he fallado a mi partido, ni he fallado a Michoacán: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 6 de mayo de 2025.- Con un llamado a normalizar la participación de las mujeres en política y en los espacios de toma de decisiones, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, informó que en este momento no está en sus planes abandonar su partido ni el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Congresista local en la 76 Legislatura, aseguró que: “Brissa Arroyo nació y creció en un proyecto de Nación en el que aún creo, sin embargo, es también válido decir que en esta nueva etapa como partido local necesitamos hacer a un lado la soberbia, la altanería, y por el contrario, busquemos un diálogo de altura, un verdadero debate, no envolvernos en temas banales que no conducen a nada”.

Arroyo Martínez, expresó que su permanencia dentro de este instituto político es por convicción, no por buscar un espacio o para hacer del partido una agencia de colocación, “desde que nací he permanecido a este partido, incluso en las peores etapas supe mantenerme y aquí sigo firme”.



En ese sentido, Arroyo Martínez sostuvo que: “Nunca le he fallado a mi partido y no le he fallado a Michoacán, por primera vez después de 36 años obtuve un espacio de representación popular en el Congreso local y desde ahí estoy dando respuesta a las michoacanas y michoacanos”.

La diputada local integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 legislatura, convocó a normalizar la presencia, la participación de las mujeres en política y en la toma de decisiones, a respetar a las diversas voces, “la pluralidad es parte esencial de la democracia”, dijo.

Lamentó que los partidos políticos sigan con rasgos patriarcales y que incluso cuestionen las posturas de una mujer que levanta la voz, “Para mal de muchos o para bien de algunos aquí seguimos, con la convicción firme y con inquietud de hacer más cosas por el partido porque nuestro instituto político va más allá de un nombre o de un dirigente en turno”.