No hay otra intención que democratizar el Poder Judicial, afirma Bedolla al promulgar reforma en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre del 2024.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que con la reforma constitucional al Poder Judicial local, no hay otra intención más que democratizarlo, pues era el único poder que no se había reformado y algunos de sus procedimientos vienen de la época del porfiriato.

Durante la promulgación y publicación de la reforma constitucional, el titular del ejecutivo estatal aseguró que el compromiso desde su cargo es que los jueces actuales tengan un trato digno en cuanto al haber de retiro, asimismo, sostuvo que se respetará la carrera judicial hasta secretario de acuerdos.

Expuso que han sido días intensos de trabajo con el Poder Judicial, pues no nadamás se logró la homologación, sino que se buscó la armonía de intereses. "No hay un pase directo, no hay más que la evaluación y quién quiera ser evaluado tendrá que presentarse a las evaluaciones", deberá ser una persona que haya estudiado derecho con calificación superior de ocho en la materia, procesos transparente sin poder hacer publicidad, explicó.

Es falso que el gobernador o la presidenta de la República van a decidir a los magistrados, sino que se trata de una convocatoria abierta y el gobernador nombrará comités, cada comité postulará dos aspirantes en equidad de género a cada puesto de elección, es decir, seis candidatos a cada puesto.

Ramírez Bedolla dijo que con dicha reforma se aprovechó para acercar la justicia al interior del estado, pues por décadas se sostuvo la idea de descentralizar el Poder Judicial al resto del estado pero nunca se logró, ya que desde hace 100 años los magistrados residen en Morelia, por lo que se crearán salas colegiadas en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, que contarán con tres magistradas y magistrados.