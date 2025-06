"No existe ninguna denuncia en contra de algún notario publico de Querétaro por el delito de fraude": Carlos Altamirano

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de junio de 2025.- Carlos Altamirano Alcocer, presidente del Consejo de Notarios del estado de Querétaro, afirmó que no existe ninguna denuncia contra alguna de las 114 notarías que integran el consejo por el delito de fraude ante el Infonavit como lo mencionó en su momento Claudia Sheinbaum Pardo.

“En este sentido quiero decirles que yo personalmente acudí tanto en la Fiscalía del Estado como a la Fiscalía General de la República, a través de la delegación de aquí y no existe ninguna denuncia presentada en contra de algún notario público por algún hecho”.

En diciembre pasado, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, exhibió un desfalco a dicha institución por mil 200 millones de pesos a través de una red de corrupción integrada por trabajadores, notarios, despachos y peritos valuadores, la cual otorgó múltiples créditos sobre una misma propiedad y cuya situación se presentó en 21 entidades federativa, entre ellas Querétaro, donde se detectaron 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que éstas se vendieron hasta cuatro veces por año cada una.

Altamirano Alcocer aclaró que en temas de créditos ante el Infonavit, el notario público

es el último que interviene en la operación porque a ellos les mandan el expediente cuando se supone que ya revisaron toda la documentación, en donde se determina que son sujetos de crédito y ellos solo formalizan la operación.

“No hay ninguna denuncia presentada, inclusive yo hablé también con el delegado estatal de el Infonavit, quien me hizo saber que no tiene conocimiento de algún caso que se haya presentado en la entidad, y yo me cercioré de manera personal, tanto en la Fiscalía del Estado como en la delegación de la Fiscalía de la República”.

¿Fue un error o una falta de información? Bueno, son comentarios que se hacen en términos generales, como inclusive, recordarles, que la Fiscalía General de la República Bueno, son comentarios que se hacen en términos generales.

Recordó que hace más de dos meses se hizo una imputación directa en contra de un notario público de aquí de Querétaro, en la cual, por supuesto, el Consejo de Notarios salió en su defensa porque no habido, desde luego, ninguna participación del notario 9 como se mencionó en la Conferencia del Pueblo, que preside Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo federal.

“Lamentablemente en la lámina que se proyectó en esa audiencia de la mañanera se colocó al estado de Querétaro, concretamente al notario número 9 y por ahí lamentablemente algún compañero de ustedes interpretó que se trataba del notario número 9, del cual me atrevo a decir que es de los notarios más profesionales y más honestos de los estados”.

Cuestionado sobre las denuncias que ratificó el Gobierno de México Altamirano Alcocer negó que los hayan citado a alguna comparecencia incluso no tienen ningún oficio girado al Consejo en donde les hayan pedido alguna información al respecto.

“Con toda franqueza les puedo decir que no hay ninguna carpeta de investigación iniciada en contra de algún notario público aquí en Querétaro. No lo sé si lo haya en alguna otra entidad federativa pero aquí en Querétaro no lo hay”.