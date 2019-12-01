No estamos peleados con Bedolla: Carlos Manzo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:54:55

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2025.- Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, dijo no estar peleado con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, luego de las manifestaciones realizadas en su municipio para reclamar obra pública y atención a las problemáticas de inseguridad que le aquejan.

En entrevista con medios de comunicación al acudir al cuarto informe de gobierno del Ejecutivo estatal, el edil aseguró que no tiene nada en contra del mandatario estatal, sino que buscan defender el punto de vista que defiende desde su investidura como alcalde.

“Son posturas que dependiendo la coyontura que nos toque enfrentar, tenemos que fijar un posicionamiento”.

Recalcó que busca mayor atención de la federación para atender los delitos del fuero federal como la extorsión y el homicidio doloso.

Carlos Manzo recalcó que como gobierno municipal no se llevan los problemas al plano personal, además, prefirió no emitir una posible calificación a la administración de Ramírez Bedolla, para que sea el pueblo quien lo califique, y esperar a escuchar la rendición de cuentas.