Ningún edil panista en Michoacán está amenazado; solo 4 cuentan con seguridad personal 

Morelia, Michoacán, a 10 de junio del 2025.- Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, aseguró que de sus 16 ediles, solo 4 cuentan con seguridad personal y son elementos de la policía local quienes los resguardan.

Agregó que si bien existen diversos municipios considerados como focos rojos por su alta incidencia delictiva, ninguno ha sufrido amenazas o intimidaciones de grupos criminales.

"No tengo reporte de parte d ellos presidentes municipales si tienen algún tipo de amenaza, o algo al respecto, han pedido seguridad? no que yo tenga entendido , siguen como entraron haciendo su trabajo y no tenemos reporte en este momento", apuntó el ex legislador federal.

Detalló que ninguno está ajustado al protocolo de seguridad federal, ya que son los propios agentes locales quienes fungen como su seguridad personal.

En rueda de prensa Quintana Martínez, dijo lamentar que a la federación los ediles, "les valen madre", señaló el líder estatal del PAN.