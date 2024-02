Niega Oscar Escobar llevar mano para elección de candidatos de MC

Morelia, Michoacán, a 7 de febrero del 2024.- Gisela Vázquez, ex edil de Turicato, nunca fue precandidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Morelia, señaló Oscar Escobar Ledesma, diputado local de MC, quien aseguró no tener injerencia dentro de las decisiones para la elección de candidatos al próximo proceso electoral.

A unos días de que la ex alcaldesa señalara a Carlos Herrera, ex secretario de gobierno y a los diputados Víctor Manríquez y Oscar Escobar de querer apropiarse del partido naranja, apuntó que en su caso llegó a trabajar y no a buscar beneficios propios.



“Llegamos hace más de un año a picar piedra y no llegamos por ninguna candidatura, pero en este tiempo se logró un posicionamiento importante para que podamos aspirar a una candidatura de mayoría y no le estamos quitando nada a nadie y el derecho lo tienen todos y estas dos personas ni siquiera fueron pre candidatos”, apuntó en entrevista telefónica donde hio hincapié que las decisiones institucionales de MC, se toman a nivel nacional.



Agregó que las convocatorias a los registros fueron claras y quienes no cumplían los requisitos establecidos quedaban fuera, “el procedimiento fue claro el registro se hacía en MC físicamente para presentar documentos y el registro como precandidato a los pocos días quien presentaba esa validación de la candidatura fue la propia comisión nacional”.

Gisela Vázquez, impugnó ante el comité nacional de MC la determinación de negarsele el registro como aspirante a la candidatura a edil.