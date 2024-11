Necesario vigilar aranceles de productos chinos: Beatriz Hernández

Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2024.- Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro, consideró que es necesario que México iguale los aranceles de Canadá y Estados Unidos a las importaciones chinas.

“Si cumplen (China) con los marcos numerales regulatorios y si tienen las licencias y la diferencia es de costo en una economía de mercado, pero no me atrevo a decir si lo son o no, pero habría que ver cada caso, pero sí, creo que es un tema de vigilancia”.

Esto, luego de que el jefe de Gobierno de Ontario, la mayor provincia de Canadá, Doug Ford, acusó a México de ser “la puerta trasera” de productos chinos y sugirió expulsar a ese país del tratado de libre comercio de América del Norte, conocido como T-MEC.

Hernández Rojas consideró que México tiene los controles, la normativa y los marcos regulatorios para poder tener un mayor control de eso.

“Como siempre lo hemos dicho, en Coparmex trabajamos honrando esos marcos regulatorios por lo que hacemos un llamado a las instituciones que tengan que hacer la vigilancia para evitar justamente el arribo de mercancías que no cumplan con los requerimientos y sobre todo hacer lo que a Derecho corresponde”.

Recordó que en 2026 está previsto que Estados Unidos, Canadá y México renegocien el T-MEC y será ahí donde se aborden este tipo de temas.

“Éstos son temas que se abordarán con la renovación del T-MEC, precisamente porque sí, no nos gusta hablar de aranceles, pero es una manera de detenerlos para que no resulte una competencia desleal”.

Sobre el hecho de que la Ciudad de México está invadido de comercios chinos y su se corre el riesgo de que Querétaro también se convierta en la puerta trasera en la venta de estos productos, la líder empresarial no lo consideró así, sin embargo, enfatizó que este es un tema que habrá de vigilarse para evitar esta percepción.



El Gobierno canadiense anunció en agosto que impondrá un arancel del 100 % a la importación de vehículos eléctricos chinos, así como otro del 25 % al acero y el aluminio procedentes del gigante asiático, igualando las tarifas anunciadas por Estados Unidos.