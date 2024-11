Necesario un presupuesto con perspectiva de género: Abigail Arredondo

Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2024.- Al subir a la tribuna de la Cámara de Diputados, durante la discusión del dictamen de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva de género, Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó que la violencia contra las mujeres sigue presente en las calles de nuestro país y la secrecía de los hogares.

“La cifra negra es abrumadora. 9 de cada 10 delitos de este tipo no son denunciados. Además, según datos del INEGI, cuatro de cada 10 mujeres de 15 años o más, manifestó haber sido víctima de violencia en su niñez o adolescencia. Y conforme al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, los delitos más comunes en agravio de las mujeres siguen siendo, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual, la trata de personas, las lesiones dolosas, la violación, el homicidio doloso y, claro, el feminicidio”.

Tras asegurar que en el PRI están a favor de combatir la violencia de género, de reducir la brecha de desigualdad y de fortalecer los derechos de las mujeres; Abigail Arredondo pidió además, que ahora que viene la discusión del presupuesto, este dijo, se construya con perspectiva de género, ya que aseguró, hoy más que nunca, las mujeres de nuestro país nos necesitan.

“Esta reforma fortalece el marco jurídico, pero no es una solución mágica a los problemas; para eso, se necesitan recursos, estructura y, sobre todo, voluntad política. Voluntad para que la investigación y el castigo a este tipo de conductas no quede impune; para que los institutos de las mujeres sean defensorías efectivas frente a los abusadores; para que las fiscalías hagan adecuada investigación con perspectiva de género; para que los albergues reciban y atiendan debidamente a las mujeres víctimas de violencia; para que las autoridades, sea cual sea su posición o rango, no revictimicen a las mujeres violentadas. Estos son los verdaderos retos que debemos enfrentar como sociedad”.