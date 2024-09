Necesario reencontrarse con la militancia panista: Memo Vega

Querétaro, Querétaro, a 12 de septiembre 2024.- En un contexto político complejo y ante una elección que se anticipa reñida y difícil, Guillermo Vega Guerrero, presidente del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Querétaro, expresó su compromiso con la unidad y la identidad del partido.

Destacó la importancia de dialogar entre los actores interesados y buscar una candidatura de unidad. “La realidad que está viviendo México demanda que no nos perdamos en intereses personales”, afirmó.

Con 27 años de militancia en el PAN, Vega Guerrero se considera una persona calada y probada. Ha ganado y perdido, pero siempre ha estado al servicio del partido. Su visión es clara: se necesita reencontrar la identidad del PAN y ser más exigentes en el trabajo partidista.

En cuanto a los perfiles para la dirigencia, Vega Guerrero mencionó a Martín Arango, Enrique Sosa y Andrés Longoria como figuras caladas y probadas. Sin embargo, se muestra dispuesto a apoyar al candidato o candidata que surja de los diálogos y que no divida al partido.

Finalmente, si Martín Arango es elegido, Vega Guerrero se muestra encantado de que sea el dirigente. La unidad y la búsqueda de perfiles comprometidos son las claves para el futuro del PAN en Querétaro.

Consideró que a quien se elija debe unir a la militancia porque como partido necesitan encontrar o reencontrar su identidad y ser mucho más exigentes en el trabajo que hacen como partido y con los diferentes gobiernos.

“Martín es alguien que conozco, sé de su panismo, sé de su entrega y de su capacidad, si Martín es el elegido yo estaría encantado de que fuera mi dirigente porque confío en él y si se define que será Martín yo me hago a un lado”.