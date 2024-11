Necesario que legisladores creen leyes que protejan a los indígenas: Rigoberta Menchú

Querétaro, Querétaro, a 7 de noviembre de 2024.- En cualquier conflicto, el grupo más vulnerable y el más afectado por este tipo de enfrentamientos son los indígenas, aseguró Rigoberta Menchú Tum, activista guatemalteca y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas y Premio Nobel de la Paz (1992), quien pidió a las autoridades, proporcionarles espacios dignos donde puedan ejercer con dignidad su actividad.

Dijo estar al tanto del enfrentamiento que se registró el viernes 25 de octubre en el que un grupo de ambulantes protagonizó una trifulca con elementos de Seguridad Pública municipal que implementaron un operativo para retirarlos del primer cuadro de la ciudad y que concluyó con la detención de algunos de ellos.

“En relación a la conflictividad que hay aquí, por supuesto que sí tenemos información, sabemos en qué consiste la confrontación podemos decir, con los artesanos, pero dentro de ellos también hay un tinte muy importante que afecta a los pueblos indígenas y que realmente no es nuevo”.

Durante su visita a Querétaro en donde le otorgarán el Premio Internacional “Hugo Gutiérrez Vega” 2024 consideró que este tema debe cambiar no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional para que de esta manera se consoliden los derechos de los pueblos indígenas por lo que instó a las y los legisladores tanto federales como locales a crear leyes que protejan a este sector de la población.

Señaló que aprovechará su estancia en la entidad para visitar el Mercado Artesanal que promueve el municipio de Querétaro.

“Yo no he visto el mercado donde deberían estar aquí los artesanos, en otro momento me gustaría ver las características, lo que he visto en otros lados, es que normalmente los mercados que hacen los alcaldes lo van a ir a esconder un poco, más bien lo llevan al lugar donde no deberían de llegar gente, esto ya plantea una segunda clase, digamos, ya da una perspectiva de qué es la mente que está detrás y cuál es la política que está detrás”.