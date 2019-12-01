Necesario establecer mesas de trabajo para reforma judicial en Qro: diputado Barrera Macdonald

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 12:23:21

Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre 2025.- El diputado Homero Barrera Macdonald lanzó un llamado urgente a sus compañeros legisladores, al Poder Judicial y al órgano electoral para establecer mesas de trabajo que permitan avanzar en la Reforma al Poder Judicial pendiente en el estado porque no puede esperar más porque es el único estado que falta.

Por ello, propuso realizar una reunión interinstitucional la próxima semana, con el objetivo de desahogar los temas que han quedado rezagados en las comisiones unidas.

“Voy a mandar algunos oficios de invitación y conversar con mis compañeros. Es importantísimo que ya saquemos este tema que es fundamental para nuestro estado”.

El legislador lamentó la falta de diálogo y consenso que ha impedido avanzar en el dictamen, del cual se abstuvo en su momento por considerar que era insuficiente.

“No es posible que solamente se incluya que habrá elección y que será por paridad. Eso ya lo sabemos. ¿Dónde está el tema de la insaculación? ¿Cómo se van a seleccionar las candidaturas?”.

Destacó que el dictamen debe incorporar todos los elementos que ya contempla la Constitución federal, y no limitarse a dos puntos, sino que tienen que incorporarse el tema federal.

Adelantó que para la próxima semana el Congreso Local contará con la visita del diputado federal de Michoacán Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien ofrecerá una conferencia el próximo 3 de octubre en la legislatura local.

“Invitamos a toda la población de Querétaro a que acuda y dialoguemos este tema tan importante que es la reforma al Poder Judicial”.

Reconoció que ha habido apertura por parte del Poder Judicial y del órgano electoral en conversaciones previas, pero se necesita verse en los hechos.

Calificó como preocupante el retraso legislativo en la materia, recordando que el Congreso local ya se encuentra en desacato desde marzo.

“Nos dieron 180 días y ya se vencieron. Es urgente que le demos agilidad al Congreso y a este tema que involucra a todas y todos los representantes populares del pueblo de Querétaro”.