Necesaria la reflexión y autocrítica perredista frente a resultados: Julieta Gallardo

Puruandiro, Michoacán, a 23 de junio de 2023.- Es necesaria la reflexión y la autocrítica al interior del Partido de la Revolución Democrática frente a los resultados obtenidos el pasado dos de julio, de lo contrario, se le estaría condenando a ahondar el extravío y las decisiones fallidas que tanto le han costado, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso local.

Militante fundadora del PRD, Julieta Gallardo apuntó que lo ocurrido en el proceso electoral es un tema mayúsculo para el perredismo, que debe ser tomado con toda seriedad para su discusión y análisis, y con ello tomar decisiones que permitan retomar el rumbo del partido con base a los principios para los que fue creado.

“Pareciera que hoy día en la clase política y en la vida interna de los partidos, carecemos de la capacidad de reflexionar, ejercer la autocrítica y tomar decisiones al respecto. Por muchos años el PRD se caracterizó por ser un partido que no rehuía a la discusión interna, al intercambio de opiniones dentro de sus consejos, a construir de manera conjunta la ruta con base a toma de decisiones colectivas”.

Julieta Gallardo enfatizó que para mantenerse vivo y retomar camino, el partido del sol azteca debe reencontrar su rostro y atender a los principios que le dieron vida, de lo contrario corre el riesgo de convertirse en una carcasa para la subsistencia de un puñado de personas, sin ningún sentido de existir.

“Debemos entender que la conjunción de intereses personalísimos no fundan ni hacen partido, no representan un proyecto colectivo que dé respuestas a las grandes problemáticas del país, por eso, la responsabilidad que tenemos en este momento es fundamental para definir si la perredista seguirá o no siendo una opción política en Michoacán y México”.