Musk lanza la Grokipedia: la competencia directa de Wikipedia

Austin, Texas, a 30 de septiembre del 2025. - Elon Musk, quien ha sido crítico de la plataforma Wikipedia, al considerarla en múltiples ocasiones como un semillero de izquierda, a través de una publicación en X, el empresario sudafricano ha anunciado su nueva plataforma Grokipedia. El magnate ha afirmado que se trata de un paso necesario hacia su meta de “comprender el universo”.

El hombre detrás de Tesla y SpaceX, que hasta hace solo unos meses se jactaba de ser el hombre más cercano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había solicitado en el pasado, y en plena campaña de donaciones para Wikipedia en inglés, que no se le apoyara con financiación. Su tesis es que una parte de los fondos que recauda la enciclopedia abierta se utilizan para imprimirle un sesgo izquierdista.

“Wokepedia”, como nombró el empresario, al añadir la palabra woke para denotar desprecio por las ideas progresistas. Pero sus críticas también encajan con sus ataques habituales a los medios de comunicación tradicionales. Para Musk, Wikipedia toma, según él de forma errónea, la información de los medios como cierta o válida, y se trata de “una extensión de la propaganda” de estos.