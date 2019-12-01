Municipios Panistas de Michoacán Anticipan Cierre de Año Financieramente Complicado en 2025

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 15:30:42

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2025.- A pocos meses de cerrar el año, los municipios gobernados por el Partido Acción Nacional en Michoacán anticipan un cierre del 2025 financieramente complicado debido a los recortes en sus presupuestos, señaló Carlos Quintana Martínez, líder estatal del albiazul.

Estimó que el 98 por ciento de las demarcaciones del estado, de todos los partidos políticos, tendrán cierres económicos difíciles.

El panista indicó que los municipios michoacanos han experimentado descuentos mensuales en sus prerrogativas, lo que impactará negativamente en sus finanzas.

Carlos Quintana dijo que no se han reportado detalles precisos sobre la situación de cada municipio.

"Han tenido descuentos a sus presupuestos que no los esperaban y yo creo que viene un cierre de año muy complicado para todos los municipios del color que quieras... No me han reportado con precisión cómo va a cerrar cada uno, pero lo que sí me han reportado, pues de los descuentos que han tenido mes con mes de sus prerrogativas", comentó.

La dirigencia del PAN en Michoacán planea reunirse con los alcaldes en los próximos días para evaluar la situación de cada municipio y buscar soluciones conjuntas.