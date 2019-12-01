Mujeres Michoacán, el libro que plasma la fuerza femenina por la igualdad: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en la presentación del libro Mujeres Michoacán, una compilación de ensayos políticos coordinada por la senadora de la República, Celeste Ascencio Ortega, donde se plasman los testimonios de resistencia y lucha contra la violencia de género.

El mandatario felicitó a la legisladora por reunir estas historias y destacó la importancia de escuchar las voces de las mujeres que viven un momento histórico en México y que hoy han visto llegar a una de ellas a la Presidencia de la República.

Por su parte, la legisladora detalló que en el libro se plasman casos de esfuerzo individuales y colectivos, en el cual participaron mujeres que desempeñaron cargos de representantes comunales, activistas, diputadas locales, así como presidentas municipales.

Explicó que el propósito es también visibilizar la toma de protesta de la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, al ser un momento histórico en México.

Ascencio compartió que en el libro también participa el mandatario Alfredo Ramírez, por la lucha que ha encabezado a favor de los pueblos originarios de Michoacán, a través del impulso al cuarto orden de gobierno, logrando reformas a la ley con las que ahora se destina presupuesto directo y se les reconoce a las comunidades como sujetos de derecho.

La senadora agradeció a las mujeres que participaron en la publicación por compartir sus historias en la lucha contra la violencia de género y adelantó que habrá una segunda edición para contar más testimonios.