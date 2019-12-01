Mujeres enfrentan "doble jornada" laboral, reconoce Liliana San Martín

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 14:20:26

Querétaro, Querétaro, 7 de septiembre del 2025.- Las mujeres enfrentan una “doble jornada” laboral, al dedicar más horas totales que los hombres, especialmente en trabajo no remunerado como labores domésticas y de cuidado reconoció Liliana San Martín Castillo, titular de la Secretaría del Trabajo del Estado.

Durante una conferencia, San Martín Castillo destacó que, según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del INEGI, las mujeres destinan el 64.8 por ciento de su tiempo al trabajo no remunerado.

“Esto no significa que las mujeres no trabajen, sino que están trabajando sin reconocimiento, sin siquiera tener nombre ese esfuerzo”.

La funcionaria subrayó que, por primera vez, una mujer encabeza la Secretaría del Trabajo en el estado, lo que ha impulsado una agenda con enfoque de género.

“No es coincidencia que, dentro del Programa Estatal de Empleo, el mayor número de subprogramas esté dirigido a mujeres”.

Entre las acciones implementadas, destacó campañas en comunidades para visibilizar los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, incluyendo la posibilidad de celebrar contratos individuales y exigir su incorporación al sistema de Seguridad Social.

Para ello, se ha desplegado una unidad móvil que acerca los servicios de la Secretaría a zonas alejadas.

Además, se impulsa el autoempleo femenino con la capacitación de mil mujeres en oficios elegidos por ellas mismas. “Estamos apostando por esquemas que permitan su incorporación al empleo formal”.

San Martín Castillo también mencionó que Querétaro se posiciona como la segunda entidad del país con mayor carga laboral, con un promedio de 64.2 horas semanales dedicadas a actividades productivas.

Ante este panorama, la Secretaría trabaja en un modelo de productividad que busca mejorar el rendimiento laboral en menos tiempo, en colaboración con cámaras empresariales y sindicatos, anticipándose a la posible reforma de las 40 horas laborales.